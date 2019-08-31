رياضة | مفاجأة.. قرار صادم من برشلونة تجاه مفاوضات نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. قرار صادم من برشلونة تجاه مفاوضات نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت إدارة برشلونة الإسبانى برئاسة جوزيب بارتيمو إنهاء المفاوضات مع نادى باريس سان جيرمان الفرنسي حول التعاقد مع النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية بعد التعنت من إدارة باريس حول بيع اللاعب.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن نادى برشلونة الإسبانى قرر إنهاء المفاوضات مع إدارة باريس بعد رفض مقترح الفريق الفرنسي. Advertisements

وأشارت الصحيفة أن إدارة باريس سان جيرمان قد قكرت صفقة نيمار بمبلغ قدره 215 مليون يورو وطلبت الحصول على خدمات الثلاثي راكيتياش وعثمان ديمبلي وتوديبو وأيضاً الحصول على نقابل مالى من أجل عودة نيمار لصفوف البارسا، لترفض إدارة برشلونة ذلك المقترح وتقرر إنهاء المفاوضات.

وخرج نيمار من قائمة باريس خلال مباريات الفريق ببطولة الدورى الفرنسي بسبب تشتت اللاعب بين الرحيل والبقاء ورغم دخول ريال مدريد الإسبانى فى الصفقة والذى أرسل أكثر من عرض رسمى إلا أن رغبة اللاعب هى الرحيل والعودة مرة أخرى لبرشلونة خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وكان نيمار لاعب فى صفوف برشلونة قبل أن يستغل الشرط الجزائى فى عقده مع برشلونة للرحيل لصفوف باريس سان جيرمان الذى كان مقدر ب 222 مليون يورو.