رياضة | بعد كويلار والمفرج.. الهلال السعودي يجدد عقد ثنائي الفريق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد كويلار والمفرج.. الهلال السعودي يجدد عقد ثنائي الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي الهلال السعودي، عن تجديد عقد متعب المفرج، ثنائي الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، ليواصل الحفاظ على نجوم فريقه وتدعيمه بصفقات جديدة وذلك بعد تجديد عقد المفرج والتعاقد مع كويلار.

ووقع الهلال مع الثنائي حارسي المرمى نواف الغامدي، ويزن جاري، لمدة عام مع خيار التجديد لسنة إضافية، ليستمر حارسي الزعيم الشباب موسمًا آخر داخل جدران الزعيم السعودي.

ونشر النادي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صور للاعبان أثناء توقيعهما على العقود، معلقًا عليها: " نواف الغامدي، ويزن جاري هلاليان". Advertisements وأضاف: "وقعت إدارة النادي مساء اليوم عقدين احترافيين مع حارسي المرمى نواف الغامدي، ويزن جاري، ويمتد عقد الحارس نواف الغامدي لمدة سنة، والمدة نفسها لجاري، مع خيار التجديد سنة إضافية". واختتم: "تمت مراسم التوقيع في مبنى الأمير عبدالله بن ناصر الإداري بمقر النادي". ويستعد الهلال للعديد من المباريات الهامة في الموسم الحالي، يأتي على رأسها مواجهة الاتحاد في بطولة دوري أبطال آسيا، في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال آسيا، حيث أنتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي، كما يخوض الهلال كلاسيكو سعودي آخر أمام الاتحاد في الدوري السعودي. ويواصل الزعيم السعودي تدعيم صفوفه نظرًا للمنافسات العديدة التي يشارك فيها، حيث جدد عقد متعب المفرج لمدة خمسة مواسم قادمة، كما دعم صفوفه بالتعاقد مع المهاجم الإكوادوري جوستافو كويلار لمدة أربعة مواسم قادمًا من فلامينجو البرازيلي، بالإضافة للعديد من الصفقات المميزة التي أجراها في الموسم الحالي والتي جاء على رأسها التعاقد مع الدولي البيروفي أندريه كاريلو قادمًا من بنفيكا البرتغالي.

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