رياضة | الهلال يعلن تجديد عقد متعب المفرج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهلال يعلن تجديد عقد متعب المفرج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي الهلال السعودي، عن تجديد عقد متعب المفرج، مدافع الفريق الأول لكرة القدم، ليكمل مسيرته مع الزعيم السعودي نافيًا جميع الأخبار المتداولة بشأن رحيله عن الفريق.

ووقع الهلال مع متعب المفرج عقدًا لمدة خمسة أعوام، ليستمر في صفوف الفريق السعودي حتى عام 2024، حيث كانت العديد من الأندية مهتمة بضم اللاعب أبرزها، ناديا التعاون والشباب.

ونشر النادي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صور للاعب أثناء توقيعه معلقًا عليها: " متعب المفرج هلالي حتى ٢٠٢٤". وأضاف: "أنهت إدارة النادي مساء اليوم إجراءات تجديد عقد الممدافع "متعب المفرج، ويمتد عقد المفرج لمدة خمسة أعوام تبدأ من تاريخ نهاية عقده الحالي". Advertisements واختتم: "تمت مراسم التوقيع في مبنى الأمير عبدالله بن ناصر الإداري بمقر النادي". ويستعد الهلال للعديد من المباريات الهامة في الموسم الحالي، يأتي على رأسها مواجهة الاتحاد في بطولة دوري أبطال آسيا، في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال آسيا، حيث أنتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي". كما يخوض الهلال كلاسيكو سعودي آخر أمام الاتحاد في الدوري السعودي، ونظرًا للمنافسات العديدة التي يشارك فيها الهلال السعودي، فهو في حاجة كبيرة لجميع لاعبيه، لمواصلة الصراع على القاب جميع المنافسات التي يشارك بها. والجدير بالذكر أن الهلال فشل في تحقيق بطولة الدوري في الموسم الماضي، بعدما نجح النصر في الحصول على اللقب، في صراع استمر حتى الجولة الأخيرة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

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