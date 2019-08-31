رياضة | ميتشو يعلن قائمة الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميتشو يعلن قائمة الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الصربي ميتشو ، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، قائمة الفريق لمواجهة الاتحاد السكندري في نصف نهائى كأس مصر والمقرر لها بعد غد الاحد على ملعب الاسماعيلية .

وضمت القائمة كلا من :

فى حراسة المرمي : محمد عواد – محمد ابو جبل

فى خط الدفاع : محمود علاء - محمد عبد الغني - حمدي النقاز - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعه - محمود حمدي الونش

فى خط الوسط : طارق حامد - فرجاني ساسي - محمود عبد العزيز - محمد حسن - محمد عنتر – محمود عبد الرزاق شيكابالا – يوسف اوباما - اشرف بن شرقي - محمد اوناجم - امام عاشور

في خط الهجوم مصطفي محمد - عمر السعيد

في سياق آخر يواصل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك تدريباته الجماعية اليوم السبت على ملعب عبد اللطيف ابو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري في الدور قبل النهائي من بطولة كأس مصر.

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حيث شهد مران الأمس بعض التدريبات التأهيلية الخفيفة للاعبين الأساسيين الذين خاضوا مواجهة الامس أمام فريق مصر للمقاصة، بينما خضع باقي الفريق لتدريبات بدنية وفنية تحت قيادة الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الابيض.

ورفض الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الابيض منح اللاعبين راحة من التدريبات، نظرا لضيق الوقت بين مباراة المقاصة ومواجهة الاتحاد السكندري.

وفاز الزمالك على مصر للمقاصة بهدف نظيف سجله عبدالله جمعة في الدقيقة العاشرة من عمر المباراة، بعد تصويبة قوية فشل احمد عادل عبد المنعم التعامل معها.

ويواجه فريق الزمالك نظيره الاتحاد السكندري يوم الأحد المقبل على ملعب الإسماعيلية ضمن مواجهات الدور قبل النهائي من بطولة كأس مصر.

ومن المقرر أن يدخل الزمالك معسكرا مغلقا يوم السبت المقبل في احد فنادق مدينة الإسماعيلية ضمن الاستعدادات الأخيرة للفارس الابيض للمباراة المرتقبة بالدور قبل النهائي من مسابقة الكأس.

ونجح الزمالك في الصعود الى دور الـ٣٢ من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد تخطي ديكاداها الصومالي بالفوز ذهابا بسباعية نظيفة، ثم الفوز في مباراة الإياب بستة أهداف دون مقابل.

ويواجه فريق الزمالك نظيره جينيراسيون فوت بطل السنغال فى الذهاب أحد أيام 13 أو 14 أو 15 سبتمبر المقبل، والعودة في القاهرة أحد أيام 27 أو 28 أو 29 سبتمبر.