رياضة | رسميًا.. باريس سان جيرمان: نريد بيع نيمار لبرشلونة.. وسنقبل بهذا العرض

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميًا.. باريس سان جيرمان: نريد بيع نيمار لبرشلونة.. وسنقبل بهذا العرض والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف ليوناردو المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان، عن تفاصيل العرض الأخير المقدم من برشلونة للتعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال ليوناردو في تصريحات إعلامية لقناة "CANAL +" اليوم الجمعة أن نادي برشلونة قدم لمسؤولي باريس لاعبين ولكن ليسوا من ضمن اهتمامتهم في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وتابع: "عرف برشلونة دائماً ما كنا نريده، لقد قدموا العرض المكتوب الأول في 27 أغسطس، لم يكن لدينا اتفاق مكتوب مع برشلونة، اليوم ، لا يوجد اتفاق، هذا هو الوضع الحالي".

وأوضح ليوناردو في تصريحاته: "حتى اليوم لا يوجد اتفاق من أجل نيمار، أما عثمان ديمبيلي يعرف من البارسا أن عليه الرحيل منذ 27 أغسطس".

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وأكمل حديثه: "نعم نريد أن نبيع نيمار، ولكن مطالبنا لم تصل بعد، ولا يوجد نادي لديه أموال لشراء نيمار، لذلك نحن نحاول أن نضع لاعبين في العملية".

وشدد في حديثه: "حتى الآن مطالبنا من أجل نيمار لم تصل، وحتى اللحظة حالياً، ليس هناك اتفاق، نيمار متعاقد معنا، هذا الوضع حالياً قبل 3 أيام من انتهاء السوق".

وأردف قائلًا :"نعم نريد أن نبيع نيمار، ولكن مطالبنا لم تصل بعد".

وأتم تصريحات قائلًا :"نعم نقبل لاعبين + أموال من البارسا".