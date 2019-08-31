رياضة | إشبيلية يتعادل مع سيلتا فيجو في الدوري الإسباني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إشبيلية يتعادل مع سيلتا فيجو في الدوري الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سقط فريق إشبيلية في فخ التعادل 1/1 أمام ضيفه سيلتا فيجو خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتقدم إشبيلية بهدف سجله فرانكو فازكويز في الدقيقة 81 وتعادل دينيس سواريز لسيلتا فيجو في الدقيقة 84.

ورفع إشبيلية رصيده إلى سبع نقاط في صدارة الترتيب، مؤقتا، انتظارا لما ستسفر عنه بقية نتائج هذه الجولة، كما رفع سلتا فيجو رصيده إلى أربع نقاط في المركز التاسع.