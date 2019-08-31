رياضة | بدون الثلاثي المرعب.. باريس سن جيرمان يعبر عقبة ميتز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بدون الثلاثي المرعب.. باريس سن جيرمان يعبر عقبة ميتز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاز فريق باريس سان جيرمان على مضيفه ميتز 2 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة في الجولة الرابعة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وسجل هدفي سان جيرمان أنخيل دي ماريا في الدقيقة 11 من ركلة جزاء، وإيريك ماكسيم تشوبو موتينج في الدقيقة 43.

ورفع سان جيرمان رصيده إلى تسع نقاط في صدارة الترتيب، مؤقتا، انتظارا لما ستسفر عنه بقية مباريات هذه الجولة، فيما توقف رصيد ميتز عند أربع نقاط في المركز الثالث عشر.