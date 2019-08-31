رياضة | رسميًا.. باوك يجدد عقد عمرو وردة ويعيره إلى لاريسا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميًا.. باوك يجدد عقد عمرو وردة ويعيره إلى لاريسا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادى باوك اليوناني مساء اليوم الجمعة، تمديد عقد عمرو وردة لاعب المنتخب الوطني خلال الفترة الحالية.

وأكد النادى فى بيان له عبر موقعة الرسمى انه تم تمديد التعاقد مع عمرو وردة وإعارته إلى نادي لاريسا لمدة عام علي سبيل الإعارة.

واختار نادي باوك اليوناني إعارة عمرو وردة لنادي لاريسا رافضاً جميع العروض التي قدمت للاعب كان أبرزها من بيراميدز والأهلي والزمالك. Advertisements وواجهت إدارة نادي باوك صعوبة بالغة في بيع عمرو وردة بسعر كبير ولذلك قرر إعارته هذا الصيف.

وأنضم وردة لصفوف باوك صيف 2017 حيث لعب مع الفريق 36 مباراة ،سجل خلالهما 3 أهداف وصنع 4 اخرين