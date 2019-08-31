رياضة | أخبار برشلونة: البرسا عرض 7 لاعبين على باريس لضم نيمار و170 مليون يورو تنقله للكامب نو.. وإصابة جديدة في صفوف برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار برشلونة: البرسا عرض 7 لاعبين على باريس لضم نيمار و170 مليون يورو تنقله للكامب نو.. وإصابة جديدة في صفوف برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد نادي برشلونة الاسباني اليوم الجمعة الموافق 30 أغسطس لعام 2019، العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالنادي الكتالوني، وأبرزها آخر تطورات صفقة التعاقد البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان.

وإليكم أهم أخبار برشلونة الاسباني اليوم الجمعة الموافق 30 - 8 - 2019:-

وكيل نيمار يزف بشري سارة لجماهير برشلونة

أكدت تقارير صحفية فرنسية، على أقتراب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني من الحصول على خدمات الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بعد التطورات الجديدة.

وذكرت صحيفة Paris United، أن بيني زاهافي، وكيل أعمال البرازيلي نيمار، أكد على أقتراب صفقة نيمار من الإنتهاء لصالح برشلونة الإسباني، في الساعات القادمة، قبل إغلاق سوق الإنتقالات الصيفية الحالية، المقرر إنتهائها يوم الثاني من سبتمبر القادم.

وأضافت الصحيفة، أنه وكيل أعمال نيمار يواصل المفاوضات على الرغم من رفض برشلونة لاقتراح باريس سان جيرمان الأخير، إلا أنه يؤكد على ثقته من إتمام الصفقة لصالحه.

وكان باريس قدم اقتراحًا لبرشلونة بالحصول على خدمات الدولي الكرواتي إيفان راكيتيتش، والفرنسي عثمان ديمبلي على سبيل الإعارة، بالإضافة إلى 130 مليون يورو، الأمر الذي قابلته إدارة برشلونة بالرفض.

ويذكر أن برشلونة قد قدم عرضًا لنادي باريس سان جيرمان بالحصول على خدمات نيمار مقابل، حصول النادي الباريس على خدمات ديمبلي ومقابل مادي يقدر بنحو 170 مليون يورو، وهو ما زاد من تعقيد الصفقة كثيرًا، فهل ينجح وكيل أعمال نيمار في تفجير مفاجأة من العيار الثقيل قبل غلق سوق الانتقالات الصيفية الحالية؟

أول تعليق من مدرب برشلونة على صفقة نيمار

أعرب المدير الفني لبرشلونة، ارنستو فالفيردي، عن رغبته في إغلاق سوق الانتقالات الحالي أبوابه لكي "يرتاح" من الشائعات المستمرة، مؤكدا أنه من الصعب للمدرب أن يعمل وهو يجهل قائمة فريقه النهائية، نظرا لأن صفقات الراحلين والقادمين لم تحسم بشكل نهائي حتى الآن.

وقال فالفيردي- في مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة قبل مباراة برشلونة غدا السبت أمام مضيفه أوساسونا في الدوري الإسباني "الليجا":"لدي رغبة كبيرة في أن يغلق سوق الانتقالات أبوابه لكي نرتاح، لا يوجد لدي شيء أقوله عن نيمار، إنه لاعب في فريق آخر ونحن نحترم المنافسين، سنرى ما سيحدث".

يذكر أن مفاوضات معقدة تجري بين برشلونة ونظيره باريس سان جيرمان الفرنسي في الوقت الراهن من أجل حصول النادي الكتالوني على خدمات النجم البرازيلي.

ورفض فالفيردي الحديث عن إمكانية انضمام نيمار لبرشلونة، كما لم يتطرق إلى إمكانية رحيل لاعبين آخرين من الفريق، يمكن مبادلتهم بالنجم البرازيلي، مثل الفرنسي عثماني ديمبلي والكرواتي ايفان راكتيتش.

واستطرد المدرب الإسباني قائلا: "ديمبلي حاليا يعاني من إصابة وعلينا أن ننتظر حتى يستعيد عافيته وبعد ذلك سنرى، لن أقول أي شيء عن ديمبلي".

وتابع: "ايفان (راكتيتش) لاعب قدم مباريات كبيرة هنا وليس هناك ما يدعو للتفكير بأنه لن يبقى لسنوات طويلة هنا، لم يلعب في ذلك اليوم (المباراة الماضية) هذا صحيح، لم يلعب تلك المباراة لأنه لعب أمام أتلتيك بيلباو، نفس الحال مع بوسكيتيس الذي لم يلعب المباراة قبل السابقة، لم يحدث شيء، الموسم طويل للغاية وهناك مكان للجميع".

خطوة جديدة من برشلونة للتعاقد مع نيمار

يسعى فريق برشلونة الإسباني لتقديم عرض اخير لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي يوم الأحد المقبل، من أجل التعاقد مع نجم فريق العاصمة الفرنسية خلال فترة الميركاتو الصيفي.

وأشارت تقارير فرنسية حسب صحيفة "‏لو باريزيان"، إن فريق برشلونة يعمل على مُحاولة أخيرة يوم الاحد، وان اللاعب البرازيلي متفائل بمغادرة الفريق الباريسي قبل إغلاق فترة الإنتقالات الحالية.

وأن هُناك ثلاث خيارات لـ عملية انتقال نيمار إلى برشلونة وهم :-

1- مُحاولة التأثير على ديمبلي وجعله يدخل ضمن الصفقة.

2- الضغط على باريس وإعادة النظر في إعارة نيمار لمدة موسمين على سبيل الإعارة.

3- شراء اللاعب بـ مبلغ معقول بالإضافة إلى راكيتيتش في العملية.

ومن المنتظر ان يعرض برشلونة ثنائي جديد لضم نيمار هذا الصيف، وهما أرثور وتوديبو وقد يتم ادخالهم في صفقة نيمار مع بعض من الاعبين الأخريين، حيث كان قد عرض البارسا دخول ديمبلي وسيميدو، إلا أن باريس سان جيرمان رفض عرض برشلونة الاخير.

المشهد الأخير.. عرض خيالي من برشلونة للتعاقد مع نيمار

يريد فريق برشلونة الإسباني التعاقد مع النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية حالياً، بالرغم من العروض التي رفضت من قبل باريس سان جيرمان في الميركاتو الحالي.

وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة الماركا، إن برشلونة لا يرغب في دفع الكثير من الأموال، على أن يعتمد البارسا في تلك الصفقة على طرح العديد من الأسماء لجلب نيمار هذا الصيف.

وعرض برشلونة ثنائي جديد لضم نيمار هذا الصيف، وكان أرثور وتوديبو قد يتم ادخالهم في صفقة نيمار مع بعض من الاعبين الأخريين، حيث كان قد عرص البارسا دخول ديمبلي وسيميدو، إلا أن باريس سان جيرمان رفض عرض برشلونة الاخير.

وكانت أسماء اللاعبين الذين عرضهم البارسا على باريس سان جيرمان (راكتيتش - ديمبلي - سيميدو - أرثور - توديبو - فيدال - اومتيتي)، على أن يختار الفريق الباريسي ثنائي أو ثلاثي من ذلك اللاعبين لإنهاء صفقة نيمار.

وعرض البارسا على باريس سان جيرمان بهذة الاسماء 8 لاعبين على فريق العاصمة، وكان كوتينهو ضمن اللاعبين الذين تم طرحهم قبل إنهاء انتقاله إلى بايرن ميونيخ الألماني.

ماركا: برشلونة عرض 7 لاعبين على باريس سان جيرمان لضم نيمار.. تعرف عليهم

كشفت وسائل الإعلام الإسبانية اليوم الجمعة أن صفقة انضمام اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، لبرشلونة اقتربت من فصلها الحاسم والأخير رغم الصعوبات التي تكتنف القضية برمتها.

وأوضحت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن برشلونة يعتمد في مفاوضاته مع باريس سان جيرمان في هذه الصفقة على طرح أسماء مختلفة من لاعبيه على النادي الباريسي مقابل نيمار، وكان آخر هذه الأسماء المطروحة اسمي اللاعبين الفرنسي جان كلير توديبو والبرازيلي آرثر ميلو.

وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة لا يملك خيارات أخرى في طريقه نحو إتمام صفقة نيمار غير طرح أسماء بعض اللاعبين للانتقال لباريس سان جيرمان مقابل حصوله هو على خدمات اللاعب البرازيلي، لأنه لا يمتلك الأموال اللازمة لحسم الصفقة.

وقد يقوم برشلونة بدفع بعض المال لاستعادة نيمار ولكنه يعتمد بشكل أساسي على نظام مبادلة اللاعبين.

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ويعد اللاعب الفرنسي عثماني ديمبلي أبرز اللاعبين الذين طرح برشلونة أسمائهم للمبادلة مع نيمار، فهو لاعب يتطلع باريس سان جيرمان لضمه، كما أن قيمته السوقية مرتفعة، ولكنه يرفض الرحيل عن النادي الكتالوني رغم الضغوط الكبيرة التي تمارس عليه في هذا الصدد.

برشلونة يخطط لخداع باريس في صفقة نيمار دا سيلفا

كشفت تقارير صحفية فرنسة صباح اليوم الجمعة، بأن نادي برشلونة يخطط لخداع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، وذلك في مفاوضاته مع النادي الباريسي بخصوص صفقة نيمار دا سيلفا، مؤكدة بأن النادي الكتاوني سيخبر نظيره الفرنسي عن عدم قدرته دفع كل المطالب المالية لباريس، وذلك من أجل أن يقبل بي إس جي الحصول على لاعب أو لاعبين من برشلونة مقابل تخفيض القيمة المالية للصفقة.

وبحسب صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، فإن النادي الكتالوني قد حاول في البداية إدخال الديك الفرنسي، عثمان ديمبلي، ضمن الصفقة، ولكن اللاعب رفض ذلك، وتمسك بالإستمرار ضمن صفوف برشلونة، وبعد ذلك عرض برشلونة إدخال اللاعب الكرواتي إيفان راكيتيش ضمن صفقة نيمار، ويبدو بأن باريس سوف يوافق على هذا الأمر.

وبحسب ما ذكرته التقارير الإعلامية، فإن إدارة باريس سان جيرمان ترى بأن صفقة نيمار يجب أن تحدث بنحو 215 مليون يورو على أقل تقدير، سواء قام برشلونة بدفع كل هذه الأموال إلى باريس على دفعة واحدة أو دفعتين، أو إقحام لاعب أو لاعبين في الصفقة بجانب 150-170 مليون يورو.

الجدير بالذكر، بأن صحف إسبانية وفرنسية قد أشارت إلى وجود وفد من قبل نادي برشلونة في الآراضي الفرنسية الآن من أجل إيجاد حل نهائي لأزمة صفقة نيمار، ومحاولة الوصول إلى إتفاق نهائي بشأن عودة نيمار من جديد إلى برشلونة قبل غلق سوق الإنتقالات الصيفية الجارية، والتي من المتوقع بأن يكون أخر أيامها هو يوم الأثنين المقبل والموافق 2 سبتمبر القادم.

سبورت: إصابة جديدة في صفوف برشلونة

تلقي الجهاز الفني لنادي برشلونة الإسباني صدمة قوية بعد إصابة لاعب جديد ضمن صفوف الفريق الكتالوني، قبل المواجهة المرتقبة أمام فريق أوساسونا بالجولة الثالثة من الدوري الاسباني.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن اللاعب جونيور فيربو يعاني من إصابة على مستوي الركبة، ولم يشارك في التدريبات الجماعية لفريق برشلونة خلال استعدادًا لمواجهة أوساسونا مما يؤكد غيابه عن المباراة.

وينضم "فيربو" للاعبين المصابين ضمن صفوف الفريق الكتالوني، وأبرزهم الأرجنتيني ليونيل ميسي والذي يغيب عن صفوف الفريق منذ عدة أسابيع بسبب الإصابة التي تعرض لها قبل جولة الفريق الاعدادية بالولايات المتحدة الأمريكية.

كما يغيب عن البارسا اللاعب الأورواجوياني لويس سواريز بسبب الإصابة أيضًا.

ويلتقي برشلونة مع نظيره أوساسونا، غدًا السبت ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الاسباني، ويحتل الفريق الكتالوني المركز التاسع في جدول ترتيب الليجا برصيد 3 نقاط.

كواليس جديدة في مفاوضات برشلونة مع باريس بشأن نيمار

كشفت تقارير صحفية فرنسية، اليوم الجمعة، كواليس جديدة في مفاوضات برشلونة مع باريس سان جيرمان بخصوص التعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان حيثُ يحاول مسؤولو البارسا الحصول على توقيع اللاعب قبل ساعات من إغلاق سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية أن هناك مسؤول في برشلون بدون الكشف عن هويته يؤكد استمرار المفاوضات بين الناديين بشأن البرازيلي نيمار والذي يريد بكل قوة الانتقال لصفوف البارسا مجدداً بعد عامين من الرحيل.

وأوضحت الصحيقة من خلال مصدرها أن نادي برشلونة لا يزال يضغطون على عثمان ديمبيلي من أجل أخذ موافقته على خروجه ضمن الصفقة ولكن على سبيل الإعارة، بينما لا تزال بيئة نيمار متفائلة بإغلاق العملية هذا الصيف.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن برشلونة خلال اجتماع موناكو الأخير قد قدم عرضاً مغرياً لضم نيمار بمقابل مبلغ مالي والثنائي بوديبو والكرواتي إيفان راكيتيتش وإعارة عثمان ديمبيلي.

وتشير التقارير إلى أن الجناح الفرنسي الشاب عثمان ديمبيلي يرفض تماماً فكرة الرحيل عن صفوف البارسا، وهو الأمر الذي يزيد تعقد عملية نقل نيمار خاصةً أن مدرب باريس سان جيرمان قد طلب ضم ديمبيلي بالاسم واشترط وجوده ضمن الصفقة.

قناة Canal +: برشلونة يحدد الموعد الأخير للهجوم على نيمار

لا يزال نادي برشلونة يكثف محاولات من أجل حسم ملف التعاقد مع النجم البرازيلي نيما دار سيلفا ونقله خلال الساعات القليلة المتبقية من فترة الانتقالات الصيفية إلى باريس سان جيرمان. وقال أوليفييه تالارون مراسل قناة (Canal +)، أن نادي برشلونة برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو قد يحاول في هجوم أخير يوم الأحد من أجل حسم التعاقد مع النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا. وتشير تقارير صحفية إسبانية إلى أن نادي برشلونة قد عرض على باريس سان جيرمان خلال اجتماع موناكو الذي جمعهما منذ يومين، شراء عقد نيمار مقابل مبلغ مالي والثنائي إيفان راكيتيش وتوديبو وأعارة الجناح الشاب عثمان ديمبيلي. وأكدت التقارير الصحفية أن ديمبيلي يرفض الرحيل عن برشلونة متمسكة بالاستمرار في كامب نو وتحاول حالياً الإدارة الكتالونية الضغط على اللاعب لإقناعه بأن يكون جزءاً من صفقة انتقال نيمار إلى ناديه السابق بعد عامين فقط. وأوضحت تقارير إسبانية أن نيمار يريد بقوة الانضمام إلى برشلونة وهي أولوية بالنسبة له في ظل عدم تأقلمه مع الأجواء الباريسية فقد خفتت عنه الأضواء مع تألق الفرنسي الشاب كيليان مبابي. والجدير بالذكر أن نيمار قد انتقل للعب في صفوف باريس سان جيرمان في صيف 2017 قادماً من برشلونة في أغلى توقيع في العالم حيث تم دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده والبالغ 222 مليون يورو.

تقارير فرنسية: نيمار إلى برشلونة مقابل 170 مليون مع إلزامية الشراء