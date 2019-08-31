الامارات | فيفياني: كرة الإمارات تستطيع جذب لاعبين من برشلونة وريال مدريد

شكرا لقرائتكم خبر عن فيفياني: كرة الإمارات تستطيع جذب لاعبين من برشلونة وريال مدريد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتبر مدرب كلباء، الإيطالي فيفياني، أن ارتفاع درجة الحرارة هو السبب في عدم قدرة عدد من اللاعبين الأوروبيين على التأقلم سريعاً مع أجواء كرة الإمارات. لكنه أشار إلى أن هذا لم يحل دون تألق الكثيرين منهم، خصوصاً بعد أن يجتازوا المرحلة الأولى التي تكون غالباً صعبة عليهم.

وشدّد على أن كرة الإمارات في تطور مذهل، وقادرة على جذب لاعبين بارزين مستقبلاً من فريقين عالميين مثل برشلونة وريال مدريد. وأكد فيفياني لـ«الإمارات اليوم»: «تطور كبير طرأ على دوري الخليج العربي بفضل وجود مدربين مميزين ولاعبين بارزين من أوروبا وغيرها». في المقابل، تمنّى فيفياني انتقال لاعب إيطالي للعب في الإمارات، وقال: «وجود لاعب إيطالي لا شك سيثري منظومة اللعب المحلية من الناحيتين الفنية والبدنية». وأشار إلى أنه يتمنى أن يرى في صفوف كلباء لاعباً ايطالياً، لكن هذا الموضوع سابق لأوانه في الوقت الحاضر، داعياً ادارات الأندية الى دراسة هذا الموضوع لأهميته في تطوير المردود الفني العام للفرق.

وأضاف: «أنا على ثقة بأن الأندية الإماراتية ستشهد في القريب انضمام لاعبين من أصحاب المكانة الفنية العالية، ولن استغرب إذا ما تم انتداب لاعبين بمكانة لاعبي أندية ريال مدريد أو برشلونة ويوفنتوس وبايرن ميونيخ ليلعبوا في صفوف الأندية الإماراتية مستقبلاً، كون ذلك سيفيد الكرة الإماراتية كثيراً».

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واستشهد فيفياني بالتأثير الكبير الذي عكسه انتقال البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس، والتطور الذي بدا ملموساً في الدوري الإيطالي.

وشدّد على أن ذلك دفع أندية إيطالية لتعزيز صفوفها بأسماء بارزة، وتوقع أن يكون هذا الموسم في إيطاليا مثيراً للغاية.

فيفياني يتمنّى استقدام لاعب إيطالي إلى كلباء.