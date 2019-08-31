الامارات | 722 مشاركاً في سباق ياس للجري

شكرا لقرائتكم خبر عن 722 مشاركاً في سباق ياس للجري والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظم مجلس أبوظبي الرياضي، صباح أمس، سباق ياس المجتمعي للجري، الذي أقيم في أروقة ياس مول، وانطلقت أولى فعالياته في الثامنة صباحاً، بمشاركة مجتمعية كبيرة، وصلت إلى 722 متسابقاً، ولثلاث مسافات رئيسة، 2.5 كم التي شارك فيها 199 متسابقاً، و5 كم شارك فيها 256 متسابقاً، و10 كم شارك فيها 267 متسابقاً.
وأسفرت نتائج السباق المفتوح لمسافة 2.5 كم (إناث) عن فوز موزة الغفلي بالمركز الأول، فيما فاز في فئة (الرجال) أحمد النقبي، أما السباق المفتوح لمسافة 5 كم (إناث) ففازت به البريطانية جيما براون، وفي فئة (الرجال) فاز محمد الحمادي.
وفي سباق المسافة الطويلة الـ10 كم فازت الكولومبية ماريا خوسيه جارسيا بالمركز الأول عن الفئة المفتوحة، والفرنسي جيرارد ديفيسم بالمركز الأول.
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