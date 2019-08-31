الامارات | بوارييه: عازم على تحقيق مجد«الألعاب القتالية» في أبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن بوارييه: عازم على تحقيق مجد«الألعاب القتالية» في أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رفع البطل المؤقت في الوزن الخفيف للقتال النهائي (UFC 242)، داستن بوارييه، من إثارة نزاله المرتقب أمام البطل العالمي، حبيب نور محمدوف، في صالة أرينا المغلقة بجزيرة ياس، يوم 7 سبتمبر المقبل، حيث أكد في تصريحات صحافية أنه عازم على تحقيق المجد في الألعاب القتالية العالمية، التي ستقام ضمن أسبوع أبوظبي للتحدي.

وقال بوارييه: يمثل تحقيق هذا الفوز أغلى كنزٍ على الإطلاق، لأن مثل هذه الفرصة لا تتاح أمامنا كل يوم. ويسرني أن أشارك على أرض هذه الصالة للظفر بالنزال الأضخم في تاريخي، ولهذا فإنني على أهبة الاستعداد لبذل كامل الجهود لتقديم أداءٍ غير مسبوق. وأمامي فرصة فريدة لتحقيق المجد، ولهذا أشعر بحماسة كبيرة للفوز بهذا النزال، وأنتظر انطلاق أسبوع النزالات بفارغ الصبر.

وأضاف: «حبيب» واحد من الرياضيين الذين يجتهدون على مدار العام، ويحرصون على التطور في مجالهم الاحترافي. وأرى أنّه سيكون في أفضل حال عند عودته في السابع من سبتمبر.