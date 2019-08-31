بوكتينيو: أنا باقي مع توتنهام ورحيلي مجرد إشاعة

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الجمعة 30 أغسطس 2019

قام ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لفريق توتنهام بوصف رحيله عن "السبيرز" بالشائعة "الغبية"، مشددًا أن مشروعه مستمر مع الفريق اللندني.



وأضاف المدير الفني لفريق توتنهام في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أنه مستمر في منصبه بغض النظر عن نتيجة مباراة الديربي أمام آرسنال.

ومن المقرر أن يواجه توتنهام غريمه آرسنال، يوم الأحد المقبل، على ملعب الامارات معقل "الجانزر" ضمن قمة الجولة الرابعة من منافسات بريميرليج.

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وتابع بوتشيتينو :"رحيلي شائعة غبية لخلق مشكلة كبيرة غير موجودة، أنا في النادي خمس سنوات والآن بدأت موسمي السادس، هدفي استكمال مشروعي".

توتنهام كان قد تلقى أولى في موسمه بالدوري الإنجليزي على يد فريق نيوكاسل بهدف دون رد في لقاء أقيم يوم الأحد الماضي ضمن الجولة الثالثة.

ويحتل حاليًا توتنهام المركز السابع برصيد أربع نقاط جمعها من خلال الفوز في مباراة أستون فيلا (3-1) بالجولة الأولى والتعادل أمام مانشستر سيتي -حامل اللقب- (2-2) ثم الخسارة من نيوكاسل.

جدير بالذكر أن توتنهام يشارك في مسابقة دوري أبطال أوروبا حيث يتواجد "السبيرز" في المجموعة الثانية والتي تضم الثلاثي بايرن ميونيخ وأوليمبياكوس اليوناني سرفينا زفيزدا الصربي.