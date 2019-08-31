ميتشو يستدعى قوته الضاربة لمواجهة الاتحاد السكندرى فى كأس مصر...

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جدة - عمرو شويل أعلن الصربى ميتشو المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الزمالك قائمة الفريق التى سيخوض بها مباراة فى درو قبل النهائى لمسابقة كأس مصر. ويلتقى الزمالك نظيره الاتحاد السكندرى فى الدور قبل النهائى لمسابقة كأس مصر على أرضية ملعب استاد الاسماعيلية يوم الأحد المقبل. وشهدت القائمة استبعاد محمد حسن للإصابة ومحمد عنتر لنفس السبب. وجاءت قائمة الزمالك المعلنة كالتالي..

حراسة المرمي : محمد عواد – محمد ابو جبل خط الدفاع : محمود علاء – محمد عبد الغني – حمدي النقاز – محمد عبد الشافي – عبد الله جمعه – محمود حمدي الونش Advertisements خط الوسط : طارق حامد – فرجاني ساسي – محمود عبد العزيز – محمد حسن – محمد عنتر – محمود عبد الرزاق شيكابالا – يوسف اوباما – اشرف بن شرقي – محمد اونجم – امام عاشور خط الهجوم مصطفي محمد – عمر السعيد

قائمة الزمالك

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