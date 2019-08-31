متعب المفرج لاعباً للهلال حتى 2024

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جدة - بواسطة طلال الحمود - وقعت إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل مع متعب المفرج لمدة 5 أعوام ويصبح لاعباً للفريق الأول حتى 2024.
وكان الهلال أعار متعب المفرج في الموسم الماضي إلى التعاون وحقق برفقته أول بطولة كأس ملك في تاريخه، قبل أن تنتهي مدة الإعارة ويعود إلى أزرق العاصمة.
ولعب المفرج 18 مباراة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مع التعاون خلال فترة إعارته و6 في كأس الملك.
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