"بروفيسور" فرنسي يفشل في منع إصابات لاعبي الريال

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جدة - بواسطة طلال الحمود - يعد غريغوري دوبون العقل المدبر لأداء ريال مدريد البدني، وسبق لعه أن بحث وتعاون في عدد من الجامعات مثل ليل الفرنسية وليفربول الإنجليزية وعمل مستشاراً للجنة الحد من الإصابات في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا".
وحصل دوبون على شهادة الدكتوراة في علوم وتكنولوجيا الأنشطة البدنية وهو من القلائل الذين يستخدمون نظام (big data) في تحليل أداء اللاعبين.
ودفعت طريقة عمل دوبون مواطنه زيدان إلى التعاقد معه عندما كان رئيسا لقسم الإعداد البدني في منتخب فرنسا الذي توج بها دون أي إصابة.
ولا تبدو الخطوات الأولى للمعد الجديد مع الريال موفقة لأن الفريق سقط في مؤشر سلبي للإصابات، ففي أقل من شهرين تعرض 10 لاعبين للإصابة، 7 منهم عضلية وهم إبراهيم دياز، مرتان، وفيرلاند ميندي ورودريغو وإيدين هازارد وخاميس رودريغيز وإيسكو.
وسعى ابن الـ47 عاما منذ قدومه إلى السيطرة على كل شي ولكنه عجز عن منع تراكم الكيلومترات والدقائق في فترة ما قبل الموسم، وتشير الدراسات إلى احتمالية زيادة التعرض للإصابة 6 أضعاف إذا شارك اللاعب في مباراة كل 96 ساعة أي كل 4 أيام، وكان الريال لعب أمام بايرن ميونخ في 21 يوليو وبعدها بثلاثة أيام أمام أرسنال وفي 27 من ذات الشهر أمام أتلتيكو مدريد قبل أن يختتم الشهر بمباراتين أمام توتنهام وفنربخشة.
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