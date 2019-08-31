ثلاثية تيمو فيرنر تمنح لايبزيغ فوزا ثالثا

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سجل المهاجم الدولي تيمو فيرنر ثلاثية منحت فريقه لايبزيغ فوزه الثالث تواليا والصدارة الموقتة بتغلبه على مضيفه بوروسيا موشننغلادباخ 3-1، الجمعة في المرحلة الثالثة من الدوري الالماني في كرة القدم.

وكان لايبزيغ الذي يشرف عليه المدرب الشاب يوليان ناغلسمان قد فاز على اونيون برلين واينتراخت فرانكفورت في اول مباراتين.

واوقعته قرعة دوري ابطال اوروبا في مجموعة واحدة مع زينيت الروسي، بنفيكا البرتغالي وليون الفرنسي.

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وافتتح فيرنر التسجيل بعد تمريرة من السويدي اميل فورسبرغ سددها بين قدمي الحارس السويسري يان سومر على ملعب بوروسيا بارك (38).

وقدم الدنماركي يوسف بولسن الكرة الى فيرنر بعد دقيقتين على انطلاق الشوط الثاني ليسجل ابن الثالثة والعشرين هدفه الثاني (47).

قلص المضيف النتيجة في الدقيقة الاخيرة عن طريق السويسري بريل امبولو (90+1)، لكن فيرنر ضمن النقاط مسجلا هدفه الخامس في ثلاث مباريات (90+4) وملحقا الخسارة الاولى بمونشنغلادباخ.

شاهد ملخص المباراة