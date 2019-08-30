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ّالنصر ينتصر بصعوبة على الفتح

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جدة - عمرو شويل مصعب الرويجح - الخليج 365

ضمن مباريات الجولة الثانية لدوري الأمير للمحترفين، انتصر النصر على مستضيفه الفتح بهدف مقابل لاشيء سجله اللاعب فراس البريكان في الدقيقة 49 من الشوط الثاني.

وغادر النيجيري أحمد موسى المباراة بعد تأثره بالإصابة بسبب التلاحم مع اللاعب الفتح في منتصف الشوط الأول حيث سيخضع للكشف الطبي لتحديد إصابته.

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