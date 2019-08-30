الامارات | الأبيض يهزم الدومينيكان وديا برباعية نظيفة

شكرا لقرائتكم خبر عن الأبيض يهزم الدومينيكان وديا برباعية نظيفة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تغلب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم على منتخب جمهورية الدومينيكان بأربعة أهداف دون رد في المباراة الودية التي جرت اليوم في ستاد مدينة الشيخ خليفة الرياضية ضمن معسكر الأبيض الحالي المقام في مملكة البحرين استعداداً لمواجهة منتخب ماليزيا يوم 10 سبتمبر المقبل بالعاصمة كوالالمبور ضمن الجولة الأولى من التصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 لحساب المجموعة السابعة التي تضم كذلك منتخبات فيتنام وتايلند وإندونيسيا، وسجل أهداف منتخبنا الوطني جاسم يعقوب وخليل إبراهيم ( هدفين ) وبندر الإحبابي

ويواجه المنتخب الوطني غدا السبت نظيره منتخب سيريلانكا في ختام المعسكر على أن تعود البعثة إلى أرض الوطن صباح يوم الأحد استعدادا للسفر إلى العاصمة كوالالمبور فجر يوم 4 سبتمبر .