الامارات | عجمان يعود من الفجيرة بتعادل جديد

شكرا لقرائتكم خبر عن عجمان يعود من الفجيرة بتعادل جديد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 30 أغسطس 2019

عاد فريق عجمان من الفجيرة بتعادل إيجابي أمام مستضيفة فريق الفجيرة بنتيجة 2-2 بعد ان كان متأخر بهدفين في أول نصف ساعة من المباراة، ليحصد البرتقالي ثاني نقاطه في بطولة كأس الخليج العربي بعد أن كان قد تعادل في مباراته الأولى أمام حتا، بينما حصد الفجيرة أول نقطة له في البطولة بعد خسارته في مباراته الأولى أمام الوحدة.

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بدأ الفجيرة المباراة بشكل سريع ونجح في إجراز هدفين أثبتوا تفوقه في الفترة الأولى من المباراة ونجح في إحراز هدف رائع عن طريق البرازيلي غابريل، من تسديدة قوية ومتقنة من خارج منطقة الجزاء لم ينجح الحارس في التعامل معها وذلك في الدقيقة 14، وواصل أفضليته وأحرز الهدف الثاني عن طريق اللاعب بينيتيز، في الدقيقة 29 ليؤكد تفوقه في اول نصف ساعة من المباراة.

ولكن عجمان نجح في إحراز هدف تقليل الفارق ولكن عن طريق لاعب الفجيرة عبيدالله الجنيبي، في مرماه، بالدقيقة 36 لينتهي الشوط الأول بتقدم الفجيرة 2-1، ومع بداية الشوط الثاني نجح مهاجم عجمان، الغاني أوسو، من إحراز هدف التعادل في الدقيقة 48، ليعود عجمان إلى المباراة من جديد، وحاول عجمان في الشوط الثاني الوصول إلى مرمى الفجيرة وإحراز هدف الفوز وكاد أن يتحقق ذلك في الدقيقة 90 ولكن سدد المهاجم البرازيلي فييرا، ولكنه سدد في الشباك الخارجية للمرمى لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.