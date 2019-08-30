شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل إشبيلية وسيلتا فيجو بهدف لمثله في الدوري الإسباني والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
تعادل فريق إشبيلية مع مضيفه سيلتا فيجو بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الجمعة، على ملعب رامون سانشيز بيزخوان، ضمن منافسات الأسبوع الـ3 من بطولة الدوري الإسباني.
سجل هدف إشبيلية فرانكو فازكويز في الدقيقة 81، وتعادل سيلتا فيجو عن طريق دينيس سواريز في الدقيقة 84 من عمر المباراة.
وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد إشبيلية إلى 7 نقاط متصدرا جدول ترتيب المسابقة، وأصبح رصيد سيلتا فيجو 4 نقاط في المركز التاسع.
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