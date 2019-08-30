شكرا لقرائتكم خبر عن ثنائية أنطوي تقود بيراميدز لنصف نهائي الكأس على حساب الحرس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

حقق بيراميدز الفوز على حرس الحدود بهدفين دون رد، الجمعة، في المباراة التي جمعتهما على ملعب بتروسبورت، ليتأهل إلى نصف نهائي بطولة كأس مصر، لملاقاة فريق بتروجت.

ويدين بيراميدز بالفضل في تأهله إلى الدور نصف النهائي للمسابقة لمهاجمه جون أنطوي، الذي تمكن من تسجيل هدفي الفوز.

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وجاء الهدف الأول في الدقيقة 48، من ركلة جزاء احتسبها الحكم لصالح إسلام عيسى الذي تعرض للعرقلة داخل منطقة الجزاء، ونجح في تسجيلها جون أنطوي.

وعاد أنطوي في الدقيقة 69 ليضيف الهدف الثاني له ولفريقه، بعدما استغل بينية إبراهيم حسن وسدد كرة قوية تصطدم في القائم الأيسر وتسكن الشباك.

وكان قد تحدد طرفي المواجهة الثانية في الدور نصف النهائي للكأس، وتشهد اصطدام الزمالك بنظيره الاتحاد السكندري.