ماركا الإسبانية: نافاس إلى سان جيرمان والإعلان الإثنين

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الجمعة 30 أغسطس 2019

نافاس

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن أن إدارة باريس سان جيرمان توصلت لاتفاق مع نادي ريال مدريد من خلال الحصول على خدمات الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس.



وتابعت الصحيفة أن النادي الباريسي سيدفع مقابل مادي يقدر بـ15 مليون يورو على أن يوقع اللاعب على عقد مدته ثلاثة أعوام مقابل حصوله على راتب سنوي يقدر بستة ملايين يورو.

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واضافت أن الريال سيحصل على خدمات الحارس ألفونس أريولا لتعويض رحيل نافاس الذي قرر الرحيل من أجل المشاركة بصورة أساسية نظرًا لغيابه عن حسابات زين الدين زيدان.

وكشفت الصحيفة عن سبب إعلان الصفقة يوم الإثنين من حيث من الصعب أن يرحل نافاس لباريس قبل هذا الموعد نظرًا لصعوبة قيده قبل مباراة باريس أمام ميتز، في المقابل صعوبة قيد ألفونس أريولا قبل مباراة ريال مدريد أمام فياريال.

وكان نافاس انتقل إلى ريال مدريد في صيف 2015 حيث ساهم في حصول النادي الملكي على العديد من الألقاب يأتي من أبرزهم التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا في ثلاث مناسبات متتالية بجانب أربعة كؤوس لمونديال الأندية.