شقيق لاعبة جمباز أمريكية متهم في قضية قتل

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الجمعة 30 أغسطس 2019
أعلنت وكالات إنفاذ القانون اليوم الجمعة، أنه تم إلقاء القبض على شقيق سيمون بايلز لاعبة الجمباز الأمريكية، ووجهت له تهمة القتل بعد أن أطلق النار على ثلاثة أشخاص ليلة رأس السنة في كليفلاند بالولايات المتحدة. ويحتجز تيفن بايلز-توماس (24 عاماً)، وهو من كليفلاند، في سجن مقاطعة ليبرتي في هاينزفيل بولاية جورجيا وتم تحديد موعد بدء محاكمته في 13 من سبتمبر . وقال ممثلو الادعاء إن بايلز-توماس كان ضمن مجموعة "لم تكن مدعوة" لكنها حضرت حفلا في منزل عشية رأس السنة الجديدة ما أدى لاندلاع مشاجرة مع الضيوف أعقبها إطلاق نار. وتوفي رجلان في موقع الحادث هما ديلفانتي جونسون (19 عاماً)وتوشون بانكس (21 عاماً). وبعدها تم إعلان وفاة ديفون جيبسون (23 عاماً) لاحقاً في المستشفى.
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