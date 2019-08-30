سان جيرمان يتغلب على ميتز بفوز صعب

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الجمعة 30 أغسطس 2019

فاز باريس سان جيرمان على مضيفه ميتز، بهدفين دون رد، اليوم الجمعة، في افتتاح منافسات الجولة الرابعة من الدوري الفرنسي.



وسجل ثنائية بي إس جي، آنخيل دي ماريا من ركلة جزاء، وماكسيم تشوبو موتينج، بالدقيقتين 11 و43.

وبذلك، رفع الفريق العاصمي رصيده لتسع نقاط، ليتصدر جدول المسابقة مؤقتا، بينما تجمد ميتز عند أربع نقاط، في المركز الثالث عشر.

ولم يجد سان جيرمان مقاومة حقيقية من منافسه، وهو ما توقعه المدرب الألماني توماس توخيل، الذي منح الفرصة لحارس المرمى البولندي، مارسين بولكا، ولاعب الوسط الشاب، عادل عوشيشي.

أما فنسنت هوجنون، مدرب ميتز، فلجأ لخطة 4-3-3، لكن ثلاثي الوسط حبيب مايجا وفوفانا ورينو، مال أكثر لأداء المهام الدفاعية، متأثرا بالضغط الباريسي.

وأحبط سان جيرمان أصحاب الأرض بهدف مبكر، نتيجة خطأ ساذج لفوفانا الذي عرقل خوان بيرنات، ليحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء، سددها آنخيل دي ماريا بنجاح.

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واستحوذ الفريق الباريسي على الكرة، حيث نشط كولين داجبا في الجهة اليمنى، بينما غاب التفاهم بين ثلاثي الهجوم، سارابيا ودي ماريا وتشوبو موتينج.

وكان ثلاثي الوسط الباريسي الحلقة الأبرز في كتيبة توخيل، بفضل تميز إدريسا جاي في قتل هجمات ميتز، وحيوية اللاعب الواعد عادل عوشيشي، وماركو فيراتي الذي صنع الهدف الثاني من ركلة حرة، لعبها عرضية فانقض عليها تشوبو موتينج برأسه في الشباك.

وفي المقابل، كان الجناح الأيمن الجزائري، فريد بولحية، شعلة نشاط دائمة ومصدر الإزعاج الوحيد للدفاع الباريسي، لكنه لم يجد المعاونة الكبيرة من زميليه في الهجوم، أوبا نجيتي وحبيب ديالو.

ومر الشوط الثاني دون اختبارات حقيقية لحارسي المرمى، مارسين بولكا وألكسندر أوكيدجا.

أما توخيل فاستغل سهولة اللقاء في تجهيز لاعبين آخرين، حيث أشرك لياندرو باريديس وليفين كورزاوا وخيسي رودريجيز، مكان عوشيشي وفيراتي وتشوبو موتينج.

وقبل نهاية اللقاء بربع ساعة، سدد فريد بولحية كرة أمسكها مارسين بولكا.

وبعدها غادر اللاعب الجزائري الملعب، ليشارك مكانه إبراهيما نيان، بينما لم يترك البديلان الآخران فيكتوريان آنجبان ومارفين جابكا البصمة المطلوبة، لينتهي اللقاء بفوز سهل للضيوف.