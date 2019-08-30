يوفينتوس يعلن إصابة كيليني بالرباط الصليبي

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الجمعة 30 أغسطس 2019
قام نادي يوفنتوس الإيطالي، اليوم الجمعة، بالاعلان عن خضوع قائد الفريق جيورجيو كيليني لجراحة في ركبته اليمنى، بعدما تعرض لإصابة في الرباط الصليبي الأمامي. وتعرض كيليني (35عاماً) للإصابة خلال تدريبات الفريق استعدادا لمواجهة نابولي غدا السبت في الدوري الإيطالي. وسجل كيليني هدف الفوز لفريقه في مباراته الأولى بالدوري أمام بارما. ومن المنتظر أن يغيب كيليني عن الفريق لمدة ستة أشهر، حيث يسعى يوفنتوس للتتويج بلقبه التاسع على التوالي للدوري الإيطالي كما يسعى للفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا. وفاز كيليني، الذي يلعب مع يوفنتوس منذ 2005، بالألقاب الثمانية الأخيرة التي توج بها الفريق. كما خاض كيليني 103 مبارايات دولية مع المنتخب الإيطالي.
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