ميسي خارج مواجهة برشلونة لـ أوساسونا

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الجمعة 30 أغسطس 2019

يستمرالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، في الغياب عن قائمة فريقبرشلونة التي ستواجه أوساسونا، غدًا السبت، على ملعب السادار ضمن الجولة الثالثة من الليجا، لمواصلة تعافيه من الإصابة في العضلة النعلية لساقه اليمنى.



واستبعد ليونيل ميسي، في القائمة التي أعلنها المدرب إرنستو فالفيردي، اليوم الجمعة، للسفر غدًا إلى بامبلونا لمواجهة أوساسونا، العائد لدوري الأضواء هذا الموسم.

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ويواصل "البرغوث" التعافي من المشكلات العضلية التي تواجهه خلال فترة التوقف الدولي ولمدة أسبوعين.

ويأمل الجهاز الطبي للنادي في عودته للملاعب أمام فالنسيا على ملعب كامب نو يوم 14 سبتمبر / أيلول المقبل.

وكانت تقارير صدرت مؤخرًا قد أفادت أن ميسي، الذي حصل أمس الخميس، على جائزة أفضل مهاجم في دوري أبطال أوروبا، تعرض لانتكاسة في إصابته وسيغيب لشهر عن الملاعب، لكن مصادر من النادي الكتالوني نفت ذلك.