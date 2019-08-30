النصر يواصل مسيرة الانتصار وأبها يهزم الوحدة

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جدة - خالد شويل - صالح الحربي (جدة) واصل فريق النصر مشوار انتصاراته نحو المحافظة على لقبه، بعد أن تخطى فريق الفتح بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم (الجمعة) على استاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي واصل فريق النصر مشوار انتصاراته نحو المحافظة على لقبه، بعد أن تخطى فريق الفتح بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم (الجمعة) على استاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء، ضمن لقاءات الأسبوع الثاني لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وجاء هدف النصر الوحيد عن طريق مهاجمه فراس البريكان في الدقيقة (49) من عمر المباراة، ليصل النصر للنقطة السادسة، فيما بقي الفتح بدون أي نقطة. وفي مكة المكرمة، حقق فريق أبها فوزه الأول في الدوري على حساب مضيفه فريق الوحدة بنتيجة 2/1، سجل لأبها أولاً مهدي تاهرات (د: 31)، وفي الشوط الثاني عادل للوحدة المدافع البرتو بوتيا (د: 65)، وقبيل نهاية اللقاء عند الدقيقة 91 أرسل لاعب أبها عمار النجار قذيفة بعيدة المدى استقرت في الشباك الوحداوية، ليحقق فريق أبها أول ثلاث نقاط له في الدوري، فيما بقي الوحدة بدون نقاط بعد أن تلقى خسارته الثانية في ذات الملعب وبذات النتيجة.



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