شكرا لقرائتكم المقاولون يواجه القادسية الكويتى وديا بمعسكر كرواتيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكان الجهاز الفني للفريق قد حرص على التقاط الصور التذكارية مع اللاعبين صباح اليوم عقب أداء صلاة الجمعة فى كرواتيا، ويضم الجهاز الفني للمقاولون، عماد النحاس المدير الفني لذئاب الجبل وأعضاء الجهاز الفني رامي ربيع، علاء عبد الغني ورامي عادل.
يذكر أن الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بقيادة شوقي غريب، قرر ضم طاهر طاهر صانع ألعاب المقاولون إلى قائمة المنتخب ضمن استعدادات الفراعنة لبطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، والتي تستضيفها مصر نوفمبر المقبل، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، ويغادر اللاعب المعسكر ليعود إلى القاهرة قبل الفريق للانضمام إلى الفراعنة.
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