شكرا لقرائتكم بيراميدز يهزم الحدود ويتأهل لملاقاة بتروجت فى نصف نهائى الكأس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تأهل فريق بيراميدز إلى نصف نهائى كأس مصر، بعد فوزه على حرس الحدود بهدفين نظيفين فى المباراة التى جرت بينهما اليوم فى دور الـ8 بالبطولة على ستاد بتروسبورت، وسيلتقى بيراميدز فريق بتروجت يوم الإثنين المقبل فى نصف نهائى الكأس.

دخل فريق بيراميدز بقيادة الفرنسي سباستيان ديسابر بتشكيل مكون من : حراسة المرمى: أحمد الشناوي، وخط الدفاع : رجب بكار - علي جبر - أحمد أيمن منصور - محمد حمدي، وخط الوسط : نبيل عماد "دوندا" - عبده لومالا - عمر جابر - إيريك تراوري - إسلام عيسى ، وخط الهجوم : جون أنطوي، بينما دفع طارق العشرى المدير الفنى لفريق حرس الحدود بتشكيل مكون من : أحمد السعدني فى حراسة المرمى و نانا انتوي - محمد محمود الشبيني - خالد سامي - محمد تاحا - محمد أسامة حسين - مصطفى عبد المجيد - حسن مجدي - جاتوش بانوم - عمرو الحلواني - أنطوني لوكاسا.

بداية المباراة جاءت هادئة من الفريقين، ولم ينجح أى منهما فى تهديد شباك الأخر وانحصر اللعب فى وسط الملعب.

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وفى الدقيقة 36 يفاجىء لوكاسا لاعب حرس الحدود، الجميع بهجمة خطيرة وراوغ مدافعى بيراميدز قبل تسديدة كرة قوية لكن أحمد الشناوى ينجح فى الحفاظ على نظافة شباكه، وفى الوقت بدل الضائع كاد إسلام عيسى يسجل هدف بيراميدز الأول بعدما انفرد بحارس مرمى حرس الحدود إلا أنه فضل تمريرها لزميله ايريك تراورى لتضيع فرصة محققة للتقدم، وينتهى الشوط الاول بالتعادل السلبى.

وفى الشوط الثانى، وتحديدا فى الدقيقة 47 ينجح جون انطوى فى تسجيل الهدف الأول لبيراميدز من ركلة جزاء احتسبها الحكم محمد الحنفى للاعب إسلام عيسى.

وفى الدقيقة 68 يضيف جون انطوى الهدف الثانى لفريق بيراميدز بعدما انفرد بحارس مرمى الحرس، وسدد الكرة فى الشبك دون صعوبة، لينتهى اللقاء بفوز بيراميدز 2-0.