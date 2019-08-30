شكرا لقرائتكم أنباء عن تعاقد الأهلى مع مراد ياكين مديرا فنيا للأحمر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مراد ياكين مدرب الاهلي الجديد



ترددت أنباء قوية داخل النادي الأهلي، أن الوفد الأهلاوي الموجود في سويسرا حاليا، تمكن من إنهاء الاتفاق مع مراد ياكين المدرب السويسي لتولي القيادة الفنية للمارد الأحمر خلال الفترة المقبلة خلفاً للاوروجويانى مارتن لاسارتي.



مدرب الأهلى الجديد مراد ياكين

ومن المنتظر، ان تعلن ادارة النادي الاهلي عن تولي مراد يكين بشكل رسمي خلال ساعات القليلة المقبلة .

ويتمتع مراد ياكين بسيرة ذاتية قوية كلاعب ومدرب ، حيث قام بتدريب محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي ومحمد النني لاعب الارسنال ، اثناء وجودهما في نادي بازل السويسري .

Advertisements

وبلغ نادي بازل الدور نصف النهائي من بطولة الدوري الأوروبي عام 2013 تحت قيادة مراد ياكين، قبل أن يودع على يد تشيلسي الذي تُوج فيما بعد أمام بنفيكا.

بدأ مراد ياكين مسيرته فى عالم كرة القدم كلاعب وسط مدافع حيث لعب للكثير من الاندية فى سويسرا وتركيا والمانيا ، حيث مثل اندية جراسهوبر ويازل وفناربهشه وشتوتجارت وكايزرلاوتيرن وانهى مسيرته الكروية ف نادى بازل ، كما مثل مراد ياكين منتخب سويسرا الاول حتى 2004 فى ما يقرب من 50 مباراة مسجلاً اربعة اهداف ، اعتزل ياكين كرة القدم كلاعب عام 2006.

بعد إعتزاله بدأ التدريب مباشرة فى 2006 مع نادى كونكورديا بازل ، ثم درب نادى ثيرن ثم لوزيرن ،وفى 2012 يبدأ مدرب النصر الجديد مسيرة التألق فى عالم تدريب كرة القدم مع بازل السويسرى حتى 2014 ، حقق مراد مع بازل نجازات رائعة كنادى سويسرى محلياً واوروبياً ، حيث وصل مع بازل الى قبل نهائى الدورى الاوروبى كما تغلب على تشيلسى ذهاباً وعودة ، وعلى مستوى سويسرا حقق كل البطولات مع بازل ، فى موسم 2014-2015 درب مراد ياكيننادى سبارتاك موسكو قبل ان تنتهى علاقته بالنادى الروسى بالتراضى .مدرب الاهلي الجديد

جدير بالذكر أن الأهلى كان قد قرر إقالة الأوروجويانى مارتن لاسارتى عقب الخسارة من بيراميدز والخروج من دور الـ 16 لكأس مصر.