عمرو زكي يدخل العناية المركزة...

يتواجد عمرو زكى مهاجم الزمالك والمنتخب الوطنى السابق، تحت الملاحظة الطبية فى العناية المركزة بأحد مستشفيات منطقة التجمع الخامس، وذلك لمتابعة حالته بعدما تعرض لحادث اليوم وجاء استمرار البلدوز فى المستشفى بسبب التقرير الطبى الذى يؤكد وجود اشتباه نزيف داخلي بالبطن بجانب أعراض ما بعد الأرتجاج.

حادث عمرو زكي فى الساحل الشمالى

وكانت مديرية الصحة بمطروح، برئاسة الدكتور محسن طه، قد أوضحت إن عمرو زكى خرج من مستشفى العلمين المركزى، التى دخلها صباح اليوم الجمعة، إثر إصابته فى حادث سيارة على طريق الساحل الشمالي وأضاف البيان الصادر عن مديرية الصحة بمطروح، أنه تم السماح للمصاب بالخروج حسب الطلب، لنقله لاستكمال العلاج بإحدى مستشفيات بالقاهرة، عقب اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة، حيث بجرح قطعى بفروه الرأس طوله حوالى 10 سم وكدمات وسجحات متفرقة بالجسم.

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تفاصيل حادث عمرو زكي

وكان عمرو زكى قد أصيب هو وشخص آخر، بإصابات متنوعة، إثر حادث سيارة، أمام قرية فيستا مارينا بالساحل الشمالى على طريق مطروح-الإسكندرية، فى نطاق مدينة العلمين، وتم نقل المصابين إلى المستشفى واستقبل مستشفى العلمين المركزي، عمرو زكى " 36 سنة"-من القاهرة- مصاب بجرح قطعى بفروه الرأس طوله حوالى 10 سم وكدمات وسجحات متفرقة بالجسم، وإبراهيم عبد السلام محمد " 35 سنة"- من الإسكندرية- مصاب باشتباه كسر بالقدم اليسرى وكدمات وسجحات متفرقة بالجسم وتم تقديم الإسعافات الأولية وعلاج المصابين، وإخطار النيابة العامة للتحقيق فى ملابسات الحادث.