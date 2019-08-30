عمرو زكي يدخل العناية المركزة...

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جدة - عمرو شويل حادث عمرو زكى
حادث عمرو زكي فى الساحل الشمالى
وكانت مديرية الصحة بمطروح، برئاسة الدكتور محسن طه، قد أوضحت إن عمرو زكى خرج من مستشفى العلمين المركزى، التى دخلها صباح اليوم الجمعة، إثر إصابته فى حادث سيارة على طريق الساحل الشمالي وأضاف البيان الصادر عن مديرية الصحة بمطروح، أنه تم السماح للمصاب بالخروج حسب الطلب، لنقله لاستكمال العلاج بإحدى مستشفيات بالقاهرة، عقب اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة، حيث بجرح قطعى بفروه الرأس طوله حوالى 10 سم وكدمات وسجحات متفرقة بالجسم.
تفاصيل حادث عمرو زكيوكان عمرو زكى قد أصيب هو وشخص آخر، بإصابات متنوعة، إثر حادث سيارة، أمام قرية فيستا مارينا بالساحل الشمالى على طريق مطروح-الإسكندرية، فى نطاق مدينة العلمين، وتم نقل المصابين إلى المستشفى واستقبل مستشفى العلمين المركزي، عمرو زكى " 36 سنة"-من القاهرة- مصاب بجرح قطعى بفروه الرأس طوله حوالى 10 سم وكدمات وسجحات متفرقة بالجسم، وإبراهيم عبد السلام محمد " 35 سنة"- من الإسكندرية- مصاب باشتباه كسر بالقدم اليسرى وكدمات وسجحات متفرقة بالجسم وتم تقديم الإسعافات الأولية وعلاج المصابين، وإخطار النيابة العامة للتحقيق فى ملابسات الحادث.
تطورات حادث عمرو زكي
حادث عمرو زكي لاعب الزمالك الأسبق الذي وقع صباح اليوم الجمعة على طريق الساحل الشمالى أفجع قلوب عشاق ومحبى اللاعب خاصة بعد رؤيته على الأرض والدماء تملأ وجهه.
وباتت حالة عمرو زكي مستقرة بعدما تم نقله لأحد المستشفيات للاطمئنان على حالته الصحية.
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