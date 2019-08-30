شكرا لقرائتكم حزر فزر تفتكر مين.. تويتة شوبير تزيد الغموض حول مدرب الأهلى الجديد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أحمد شوبير مقدم البرامج بقناة أون سبورت، إن النادى الأهلى على وشك الإعلان عن مدربه الجديد خلفا لمارتن لاسارتى. Advertisements كتب شوبير على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" :" الأهلى على وشك الإعلان عن مدربه الجديد والمدرب ليس غريبا على اللاعبين المصريين". كان الأهلى قرر إقالة لاسارتى عقب الخروج من دور الـ16 على يد بيراميدز والخسارة بهدف نظيف.

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