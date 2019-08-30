شكرا لقرائتكم حسام مرغني يحصد ذهبية المصارعة الحرة بدورة الألعاب الإفريقية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كان سامي مصطفى حقق فضية منافسات وزن 74 كجم. وكان جمال عبدالناصر نجح في تحقيق برونزية وزن 57 كجم بينما حقق عمرو رضا برونزية وزن 65 كجم وخالد مسعود برونزية وزن 86 كجم. Advertisements فيما أضاف البطل المصري في رفع الأثقال خالد خليل ميدالية ذهبية غالية للبعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية . ونجح البطل خالد خليل في الظفر بميدالية المصارعة في وزن ١٢٥ كجم ليمنح مصر ميدالية غالية. يذكر أن مصر وصلت بهذه الميدالية الذهبية إلى رقم تاريخي غير مسبوق بحصد ١٠١ ميدالية ذهبية حتى الآن في منافسات الدورة.

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