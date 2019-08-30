شكرا لقرائتكم سيبوه شهرين يجيب قرشين.. كهربا وإبراهيم حسن يبقيان "بوطيب" بالزمالك حتى يناير... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مسئولو الزمالك إستمرار المغربى خالد بوطيب مهاجم الفريق الأبيض، ضمن صفوف قلعة ميت عقبة فى الموسم الجديد، وذلك بعد المناقشات حول مصير المهاجم المغربى فى فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعدما تم قيد اللاعب بصورة رسمية فى القائمتين المحلية والأفريقية لذلك لا يرغب الأبيض فى خسارة مقعدا جديدا بقائمته بعد الموافقة على رحيل أيمن حفنى صانع ألعاب الفريق إلى صفوف مصر المقاصة، مؤخرًا، رغم قيده فى القائمتين ولكن جاء تمسك حفنى بالرحيل بمثابة عقبة أمام مسئولى النادى الأبيض فى الحفاظ على مقعدا بقائمته التى تم قيدها فى النسخة الجارية من بطولة دورى أبطال إفريقيا حيث لن يتمكن مسئولى الأبيض من استبدال حفنى بعد رحيله.

وجاء قرار مسئولى نادى الزمالك بشأن استمرار المغربى خالد بوطيب بسبب رؤية إدارة قطاع الكرة بالنادى بالاتفاق مع الصربى ميتشو المدير الفنى الحالى للفريق، بأن اللاعب يستحق فرصة جديدة مع الأبيض لما يمتلكه من خبرات دولية وترى إدارة الكرة بنادى الزمالك إن جناحى الفريق فى الموسم الماضى سواء محمود كهربا أو إبراهيم حسن لم يساهما بشكل فعال فى صناعة الفرص لبوطيب مما إنعكس سلبياً على ظهوره بمستوى متراجع فى بعض الفترات لذلك سيكون لديه فرصة كبيرة للتألق فى الموسم الجديد بعد دعم مركزى الجناح الأيسر والأيمن بجانب مركز صناعة اللعب بأكثر من لاعب مميز سيساهمون فى صناعة الفرص للمهاجم المغربى وسيؤدى إلى ظهوره بالمستوى المأمول وحال عدم استغلاله تلك الفرصة سيبحث مسئولى القلعة البيضاء عن تسويقه فى شهر يناير القادم خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة وضم مهاجم أجنبى بدلا منه أما فى حالة تألقه سيتم صرف النظر عن رحيله من القلعة البيضاء بشكل نهائى.