شكرا لقرائتكم ديسابر: الجدية شعار بيراميدز خلال المباريات القدامة فى كأس مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأضاف سباستيان ديسابر خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة " on sport " أن فريقه استحق المكسب اليوم أمام حرس الحدود بعد الاستراتيجية التى وضعها للاعبين خلال أحداث اللقاء .
وأوضح " ولابد من إراحة بعض اللاعبين خلال الثلاث الايام المقبلة قبل مواجهة بتروجت فى الدور قبل النهائى الأثنين المقبل " .
وأشار المدير الفنى لفريق بيراميدز أن التمركز الجيد للاعبى خط دفاع لفريق حرس الحدود هو السبب فى الضعف الهجومى لبيراميدز وقام باشراك اللاعبين الذين يتميزون بالسرعة وأستغلال المساحات .
يذكر أن بيراميدز هزم حرس الحدود بثنائية اليوم فى دور الـ8 سجلها جون انطوى.
كانت هذه تفاصيل خبر ديسابر: الجدية شعار بيراميدز خلال المباريات القدامة فى كأس مصر... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.