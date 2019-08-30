شكرا لقرائتكم أحمد السيد زيزو يغيب عن تدريبات الزمالك الجماعية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويأتى خروج أحمد سيد زيزو من حسابات الزمالك أمام الاتحاد نظراً لإيقافه محلياً لمدة 4 مباريات بعد طرده أمام الأهلى فى ختام بطولة الدورى التى توج بها الفريق الأحمر.
وكان زيزو قد تغيب عن لقاء الزمالك أمام المقاصة السابق فى ربع نهائى الكاس وسوف يستمر غيابه عن الأبيض محلياً لثلاث مباريات مقبلة بدايتها أمام زعيم الثغر.
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