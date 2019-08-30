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أحمد السيد زيزو يغيب عن تدريبات الزمالك الجماعية...

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جدة - عمرو شويل سمح الجهاز الفنى لفريق الزمالك على حصول  أحمد سيد زيزو صانع ألعاب الزمالك على راحة من التدريبات الجماعية اليوم، وذلك فى إطار خروجه من الحسابات فى مواجهة الاتحاد السكندرى، المقرر لها بعد غد الأحد، في نصف نهائي كأس مصر.

 

ويأتى خروج أحمد سيد زيزو من حسابات الزمالك أمام الاتحاد نظراً لإيقافه محلياً لمدة 4 مباريات بعد طرده أمام الأهلى فى ختام بطولة الدورى التى توج بها الفريق الأحمر.

 

وكان زيزو قد تغيب عن لقاء الزمالك أمام المقاصة السابق فى ربع نهائى الكاس وسوف يستمر غيابه عن الأبيض محلياً لثلاث مباريات مقبلة بدايتها أمام زعيم الثغر.

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