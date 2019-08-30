شكرا لقرائتكم منتخب رفع الأثقال يحصد 5 ميداليات ذهبية بدورة الألعاب الإفريقية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حصد منتخب رفع الأثقال ٥ ميداليات ذهبية جديدة ، لتضاف إلى رصيد البعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا في المغرب، بجانب فضية أخرى. وتوج جابر فرحان الرباع المصري بذهبيتي الكلين والمجموع في وزن ١٠٩ كجم بجانب فضية الخطف في نفس الوزن. بينما نجح البطل المصري محمد عبد الرحمن في تحقيق ٣ ميداليات ذهبية في الخطف والكلين والمجموع لمنافسات وزن فوق ١٠٩ كجم.

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