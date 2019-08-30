شكرا لقرائتكم النصر يحقق فوزاً صعباً على الفتح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - واصل النصر مسلسل انتصاراته بعد فوزه الصعب على مضيفه الفتح 1-صفر، في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء، في حين اقتنص أبها فوزاً ثميناً أمام مضيفه الوحدة 1-صفر، في المرحلة الثانية من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الجمعة.

وبدأ الشوط الأول بمحاولات هجومية نصراوية بحثاً عن هدفٍ مبكر إلا أنها اصطدمت بدفاع قوي من فريق الفتح الذي اعتمد على الهجمات المرتدة.

وكاد مهاجم الفتح علي الزقعان أن يفتتح التسجيل بعد تلقيه تمريرة من زميله توفيق بوحيمد ليسدد الكرة بطريقة ذكية إلا أنها اصطدمت بعارضة الحارس الاسترالي براند جونز.

وفي الشوط الثاني تمكن النصر من تسجيل هدف السبق عند الدقيقة 49 عن طريق مهاجمه فراس البريكان الذي حول عرضية زميله البرازيلي جوليانو بقدمه في شباك الفتح.

وكثف الفتح محاولاته بحثاً عن هدف التعادل وسنحت له فرصة خطيرة لمهاجمه علي الزقعان الذي تلقى تمريرة من زميله صقر عطيف ليسدد الكرة إلا أنها ذهبت خارج المرمى.

وواصل الفتح هجومه وسنحت فرصة محققة حينما ارتقى مهاجمه لعرضية زميله ماجد كنبة ليحول الكرة برأسه إلا أنها مرت بجانب القائم الأيسر للحارس براند جونز.

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وسنحت فرصة خطيرة للفتح حينما تصدى مهاجمه علي الزقعان لخطأ خارج منطقة الجزاء وسدد الكرة قوية إلا أنها وجدت الحارس براند جونز الذي تصدى بها بصعوبة.

وفي الوقت بدل الضائع كاد مهاجم الفتح محمد مجرشي أن يسجل هدف التعادل حينما ارتقى لعرضية زميله علي الحسن إلا أنه حول الكرة برأسه خارج الخشبات الثلاث.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد النصر إلى 6 نقاط ليتصدر مؤقتاً، وبقي الفتح على رصيده السابق بلا نقاط في المركز 13 مؤقتاً.

وعلى ستاد مدينة الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة واصل الوحدة عروضة السيئة بعد تلقيه الخسارة الثانية على أرضه وبين جماهيره أمام أبها 2-1.

وتقدم أبها أولاً عن طريق مدافعه الجزائري مهدي جيان تاهرات عند الدقيقة 31، وتمكن الاسباني بوتيا مدافع الوحدة من تسجيل التعادل عند الدقيقة 65.

وعند الدقيقة 90+1 نجح لاعب أبها عمار النجار بتسجيل الهدف الثاني ليمنح فريقه أول 3 نقاط، ‏في حين بقي الوحدة بلا نقاط في المركز قبل الأخير.