شكرا لقرائتكم دينيس سواريز يحرم إشبيلية من فوزه الثالث ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - سقط فريق إشبيلية في فخ التعادل 1 - 1 أمام ضيفه سلتا فيغو خلال المباراة التي جمعتهما يوم الجمعة في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني لكرة القدم. وتقدم إشبيليه بهدف سجله فرانكو فازكيز في الدقيقة 81 وتعادل دينيس سواريز لسلتا فيغو في الدقيقة 84. ورفع إشبيليه رصيده إلى سبع نقاط في صدارة الترتيب، مؤقتا، انتظارا لما ستسفر عنه بقية نتائج هذه الجولة، كما رفع سلتا فيغو رصيده إلى أربع نقاط في المركز التاسع.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر دينيس سواريز يحرم إشبيلية من فوزه الثالث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.