أحمد أبوعقيل تنطلق غدا السبت مباريات الجولة الرابعة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، بثمانية مباريات قوية تبدأ في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً. وفي مايلي مواعيد المباريات: ساوثهامبتون& ماسشستر يوناتيد 3:30 عصرا. كرستال بلاس& أستون فيلا 6:00 مساءاً. مانشستر سيتي & برايتون 6:00 مساءاً. وستهام يوناتيد & نوروتيش سيتي 6:00 مساءاً. Advertisements تسيلسي & شيفليد نونايتيد 6:00 مساءاً. نيوكاسيل & واتفورد 6:00 مساءاً. ليستر سيتي & بورنموث 6:00 مساءاً. ليفربول & بيرنلي 6:30 مساءاً.

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كانت هذه تفاصيل خبر مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي غدًا بالجولة الرابعة.. ليفربول يلتقي بيرنلي والستي يواجه برايتون وأستون فيلا يطمع للعودة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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