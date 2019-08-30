فالفيردي يعلن غياب ميسي عن مواجهة أوساسونا

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أكد مدرب برشلونة الاسباني ارنستو فالفيردي ان نجم فريقه الارجنتيني ليونيل ميسي سيغيب عن مواجهة اوساسونا السبت في الليغا لعدم تافيه بشكل كامل من الاصابة.

أصيب ميسي في ساقه اليمنى خلال أول تمرين له بعد الإجازة الصيفية مع برشلونة في 5 آب/ أغسطس الجاري، ما منعه من مرافقة فريقه في جولته الأميركية، كما غاب عن المباراة الافتتاحية في الدوري والتي شهدت سقوط حامل اللقب في العامين الماضيين على أرض أتلتيك بلباو بهدف نظيف ثم الثانية التي فاز فيها على ريال بيتيس 5-2.

ونفى برشلونة هذا الاسبوع ان يكون ميسي قد انتكس، ويأمل في عودته لخوض مواجهة فالنسيا في 14 ايلول/سبتمبر المقبل قبل المواجهة الافتتاحية في دوري ابطال اوروبا مع بوروسيا دورتموند الالماني.

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وقال فالفيردي "عملية التعافي مستمرة بشكل طبيعي. صحيح ان الهوامش الان صغيرة، ونأمل في أن يكون متاحا في مباراة فالنسيا".

تابع عن افضل لاعب في العالم خمس مرات "ثم نبدأ دوري الابطال ونأمل في عودته الى صفوفنا، لكن سنرى كيف ستتطور اصابته في الاسبوعين المقبلين".

ويغيب عن مواجهة اوساسونا ايضا المهاجمان الاوروغوياني لويس سواريز والفرنسي عثمان ديمبيلي.