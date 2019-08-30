أميركية مغمورة تفاجىء هاليب وتخرجها ونادال الى الدور الثالث

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حققت الأميركية المغمورة تايلور تاونزند مفاجأة من العيار الثقيل بإخراجها الرومانية سيمونا هاليب المصنفة رابعة وبطلة ويمبلدون بفوزها عليها 2-6 و6-3 و7-6 (7-4) في الدور الثاني من بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الاربع الكبرى ضمن الغراند سلام.

وهي المرة الثالثة تواليا التي تخرج فيها هاليب مبكرا من فلاشينغ ميدوز بعد سقوطها عند الحاجز الاول في العامين الماضيين ايضا علما بانها حصلت على فرصتين لحسم المباراة في صالحها من دون ان تنجح في استغلال اي منهما.

وقالت تاونزند التي حققت أول فوز لها على لاعبة من المصنفات العشر الأوليات "هذا (الفوز) يعني لي الكثير. هذه المباراة ستعطيني دفعة معنوية هائلة لكي أتخلص من توتري ورفع الثقة بنفسي".

وكانت تاونزند خسرت المواجهات الثلاث السابقة لها ضد هاليب وكشفت بانها غيرت طريقة لعبها لكي تخرج فائزة بقولها "في المباريات السابقة ضدها كنت اكتفي برد الكرات، كنت العب لتحاشي الهزيمة. اما اليوم فقررت اللعب من أجل الفوز".

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اما هاليب فقالت "لم أكن مُلهمة اليوم إطلاقا لكني كافحت. لقد خاب ظني، انه العام الثالث تواليا. كانت لدي تطلعات وكنت واثقة من نفسي، كنت قريبة جدا من تحقيق الفوز بعد ان حصلت على فرصة حسم المباراة مرتين، لكن هذه الامور تحصل في بعض الاحيان".

وخرجت مصنفة اخرى هي التشيكية كريستينا بليشكوفا السادسة بخسارتها امام الالمانية اندريا بيتكوفيتش 4-6 و4-6.

وتابعت التونسية انس جابر مشوارها في البطولة واخرجت البيلاروسية الياكساندرا ساسنوفيتش بفوزها عليها 3-6 و6-4 و6-2.

ولدى الرجال، بلغ الاسباني رافايل نادال المصنف ثانيا الدور الثالث من دون ان يلعب بانسحاب منافسه الاسترالي تاناسي كوكيناكيس بداعي الاصابة في كتفه الايمن.

