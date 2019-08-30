فيراري يسيطر على التجارب الحرة في جائزة بلجيكا الكبرى

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سيطر فريق فيراري على أول جولتين من التجارب الحرة لسباق جائزة بلجيكا الكبرى، المرحلة الـ13 من بطولة العالم للفورمولا واحد الجمعة، وأظهر طموحًا لسباق الاحد بعد أن فشل في تحقيق الفوز بأي سباق هذا الموسم.

وتصدر الالماني سيباستيان فيتل، بطل العالم اربع مرات، الجولة الصباحية فيما تفوق شارل لوكلير من موناكو في جولة بعد الظهر تحت أشعة الشمس الحارقة.

وتوقفت الجولة الثانية لبضع دقائق قبل نهايتها بسبب عطل في محرك سائق رايسينغ-بوينت المكسيكي سيرخيو بيريز، الذي أنهى التجارب في المركز الخامس خلف سائقي فيراري وسائقي مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون والفنلندي فالتيري بوتاس، ومتقدمًا على الهولندي ماكس فيرشتابن سائق ريد بول.

وحقق لوكلير في فترة بعد الظهر وقت بلغ دقيقة 1:44.123 ليتفوق بفارق 630 بالالف من الثانية على فيتل وبفارق 846 بالالف من الثانية عن بوتاس، الاول في فريق مرسيدس.

وكان فيتل قد حقق الفوز العام الماضي على حلبة "سبا فرانكورشان"، ويتطلع لتكرار هذا الانجاز بعد مرور عام على آخر فوز له في بطولة العالم، لتعزيز آماله وآمال فريقه الايطالي في ترتيب السائقين والصانعين.

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وكان مدير الفريق الايطالي ماتيا بينوتو قد أعرب عن عن تفاؤله قبل سباق الاحد: "أعتقد أن (حلبة) +سبا+ حساسة على (السيارات ذات) المحركات القوية، ولكن لا يمكن ضمان أي شيء، هذا أمر مؤكد. أعتقد أن الوضع سيكون مختلفًا عن (سباق) بودابست، لذا سنتحضر بأفضل طريقة ممكنة لتحقيق فوزنا الاول".

وسيطر فريق مرسيدس على المنافسات حتى الآن، إذ يتربع هاميلتون على صدراة ترتيب السائقين بفارق مريح يبلغ 62 نقطة عن زميله بوتاس قبل تسعة سباقات على نهاية الموسم.

ويبدو أن فيرشتابن سيعكر مسعى البريطاني في تحقيق لقبه السادس في بطولة العالم بعد أن نجح في تحقيق المركز الثاني في سباق المجر والفوز بسباق المانيا قبل العطلة الصيفية، ليرتقي الى المركز الثالث في الترتيب العام خلف بوتاس.

وكان مرسيدس قد أعلن بقاء الفنلندي معه للموسم المقبل، واذا ما كان الاخير بعيدًا عن تحقيق اللقب هذا العام، سيحاول أقله المحافظة على المركز الثاني إذ بات يتقدم عن فيرشتابن بسبع نقاط فقط.

هذا وحل الفنلندي كيمي رايكونن سائق ألفا روميو رايسينغ-فيراري، والذي حقق الفوز في جائزة بلجيكا الكبرى اربع مرات وهو الرقم القياسي بين السائقين الحاليين، في المركز السابع فيما حل سائقا رايسينغ بوينت-مرسيدس سيرخيو بيريز ولانس سترول في المركزين الخامس والثامن على الترتيب.

فيما حل التايلندي ألكسندر ألبون، الذي يخوض في جائزة بلجيكا بداياته مع ريد بول بعد أن تمت ترقيته الى الفريق واعادة الفرنسي بيار غاسلي الى الفريق التوأم سكوديريا تورو روسو، المركز العاشر في الجولة الثانية من التجارب الحرة.