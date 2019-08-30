الآن: نتيجة مباراة النصر والفتح اليوم في الجولة الثانية والعالمي يستمر في التقدم بقدم البريكان

نقدم نتيجة مباراة النصر والفتح وملخص احداث اللقاء كتابيا، جمهور النصر السعودي على موعد مع الجولة الثانية للفريق في الدوري السعودي حين يحل الفريق ضيفا على نادي الفتح في صراع متجدد على ثلاث نقاط يسعى النصر بها لاستمرار انطلاقته المتميزة واستكمال التفوق الذي أنهى به الموسم الماضي، في مقابل فريق الفتح الذي يأمل في تحقيق نتيجة جيدة على أرضه وحصد أول النقاط في الموسم الجديد بعد الخسارة التي لحقت به في لقاء الجولة الأولى.

مباراة النصر والفتح

وتحدثت امس تقارير اعلامية وصحفية عن وجود أزمة تهدد مشاركة النادي في النسخة المقبلة من البطولة الآسيوية بسبب عدم وجود بعض التقارير المالية المعتمدة والتي توضح النشاط بين فترتي الادارة السابقة والحالية وأن هنالك بعض المعوقات لاعداد التقرير.

ولكن اليوم وقبل مباراة النصر ضد الفتح أصدر نادي النصر بيانا ينهي كافة الجدل الحادث في هذا الأمر وتبشر انصار العالمي بأن ادارة النادي استطاعت الحصول على الرخصة الخاصة بالمشاركة الآسيوية في الموسم القادم للبطولة بعد دعم كبيرمن هيئة الرياضة التي وفرت فريقا مختص لمساعدة الاندية في هذا الأمر.

نتيجة مباراة النصر والفتح

وكانت ادارة نادي النصر قد أكدت عدم صحة تلك التقارير الاعلامية التي تفيد بعم قدرة الفريق على المشاركة في نسخة دوري الأبطال القادمة ووضحت أنها قد تمكنت من اتمام الحصول على الرخصة الآسيوية للنادي

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