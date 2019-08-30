ملخص مباراة النصر والفتح 1-0 اليوم في الدوري السعودي للمحترفين

ملخص مباراة النصر والفتح اليوم في دوري الأمير محمد بن سلمان ” الدوري السعودي للمحترفين” لكرة القدم، حيث يلعب النصر ضد الفتح في الجولة الثانية من البطولة، في لقاء يسعى خلاله حامل اللقب لتحقيق الفوز الأول خارج ميدانه في الموسم الكروي الجديد، في مواجهة يعلم تماماً انها لن تكون سهلة، خاصة أنها أمام فريق عنيد.

يلعب الفريقين اليوم الجمعة في تمام الساعة الثامنة و 40 دقيقة بتوقيت المملكة العربية السعودية، السابعة و40 بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة، وذلك على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية الخاص بنادي الفتح، ويتم نقل المباراة على القناة الرياضية السعودية بشكل حصري فضائي على القمرين عرب سات ونايل سات.

وكان نادي النصر قد فاز في الجولة الأولى من الدوري السعودي لكرة القدم، ويسعى للاستمرار على نفس الوتيرة والفوز بتلك المواجهة أمام الفتح وتحقيق العلامة الكاملة من المباراتين لإيصال رسالة إلي منافسيه أنه لن يفرط في لقب هذا الموسم، أما الفتح فسيحاول تحقيق مفاجأة خلال تلك المواجهة وتحقيق ولو نقطة التعادل، وهو ما سيسعى إليه النادي.

بدأ الاستوديو التحليلي الخاص بمبارة النصر والفتح الآن ونزل الفريقين إلي أرضية ملعب المباراة من اجل الاستعداد للمواجهة المرتقبة بالدوري السعودي.

ملخص النصر والفتح