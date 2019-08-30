النصر يفوز على الفتح بهدف نظيف بدوري محمد بن سلمان

ملخص مباراة النصر والفتح في إطار الأسبوع الثاني من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم في تمام الساعة الثامنة و 40 دقيقة بتوقيت عاصمة المملكة الرياض، في لقاء منتظر من كافة عشاق العالمي وعشاق منافسيه أيضاً، لذلك هناك توقعات بندية كبيرة بين الفريقين على أرضية الملعب في اختبار لن يكون سهل لحامل اللقب.

بعد فوز النصر بلقب الدوري العام الماضي، يسعى الفريق هذا للتألق على المستوي المحلي مرة أخرى والاحتفاظ بلقب دوري الأمير محمد بن سلمان، ولذلك لا يرغب الفريق في التفريط بأي نقاط، كما أن الفريق يضع التألق الأسيوي صوب اعينه بعد التأهل لدور الثمانية بدوري أبطال أسيا، منتظراً لقاء الأياب أمام السد القطري بعد تفوقه ذهابا بهدفين لهدف.

النصر يعول خلال تلك المواجهة على الثنائي المغربي المتألق معه منذ الموسم الماضي، نور الدين أمرابط وعبد الرزاق حمدالله،ـ حيث لعبا اللاعبان دور كبير في تتويح الفريق بلقب الموسم الماضي، ويعود حمدالله للمشاركة مع الفريق بعد الغياب عن القمة الأسيوية أمام السد القطري، ويحاول المهاجم المغربي المخضرم أحرز لقب الهدف للعام الثاني على التوالي.

تشكيل النصر الرسمي

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حراسة المرمى: براد جونز

الدفاع: سلطان الغنام، مايكون، مادو، عوض خميس

الوسط: بيتروس، الخيبري، أمرابط، جوليانو، أحمد موسى

الهجوم: فراس البريكان