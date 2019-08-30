في غياب حمدالله: تعرف على نتيجة مباراة النصر والفتح اليوم الجمعة في الجولة الثانية من الدوري

نقدم لكم نتيجة مباراة النصر والفتح اليوم الجمعة حيث يستأنف نادي النصر السعودي اليوم مبارياته في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان الدوري السعودي للمحترفين بمباراة ضد فريق الفتح تُقام على ملعب مدينة الملك عبدالله بن جلوي ملعب الفتح وهى المباراة الثانية للفريقين في الدوري بعد مباراة افتتاحية لكل منهما استطاع النصر تحقيق الثلاث نقاط أمام ضمك أما الفتح فبدون نقاط.

مباراة النصر والفتح

وستكون انطلاقة اللقاء عند السابعة و 40 دقيقة بتوقيت القاهرة الثامنة و40 من مساء الليلة بالتوقيت المحلي للمملكة، وسيكون النقل التليفزيوني على شاشة قناة ksa sport 1 بتعليق بلال علام، ويخوض النصر تلكذ المواجهة بعد تحقيقه فوزا هاما على نادي السد القطري فيمباراة ذهاب دور ربع النهائي بدوري الأبطال.

النصر والفتح

وسيكون غياب المهاجم الكبير عبد الرازق حمدلله مستمرا للمباراة الثانية هلى التوالي بعد اصابته أمام ضمك، ويخوض فيتوريا المباراة بشكل جدي وقوي لتحقيق الثلاث نقاط ليصل للنقطة السادسة سعيا للاحتفاظ بلقب الدوري للعام الثاني على التوالي بعد تحقيقه الموسم الماضي في الجولات الأخيرة وخطفه من أنياب الهلال فهل يستطيع تكرار ذلك.

نتيجة مباراة النصر والفتح اليوم

وسيغيب نجم الخط الأمامي حمد الله عن هذا اللقاء لعدم جاهزيته بعد اصابته في اللقاء الذي فاز به النصر أمام ضمك، وسيكون الاعتماد على البريكان من جانب فيتوريا في القيادة الهجومية