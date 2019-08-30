رسميًا.. وردة ينتقل إلى لاريسا اليوناني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أعلن نادي باوك اليوناني رحيل المحترف المصري عمرو وردة إلى لاريسا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب الموقع الرسمي لنادي باوك، فأن وردة سينتقل إلى فريق لاريسا لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

وسيكون الانتقال لفريق لاريسا هيّ المحطة الرابعة لوردة في اليونان بعدما لعب في صفوف باوك وبانيتوليكوس وأتروميتوس.

صاحب الـ25 عامًا بدأ مشواره مع فريق الأهلي قبل أن يرحل لصفوف الاتحاد السكندري على سبيل الإعارة ثم عاد مجددًا لصفوف الفريق الأحمر.

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وبدأ وردة مشواره في الملاعب اليونانية مع فريق بانيتوليكوس في موسم (2016 - 2017).

أفضل مشوار وردة في الملاعب اليونانية كان مع فريق بانيتوليكوس حيث لعب 45 مباراة سجل من خلالها عشرة أهداف وصنع ستة أهداف كما كانت مع فريق أتروميتوس حيث سجل 13 هدفًا وصنع تسع تمريرات حاسمة في 42 مباراة.

في المقابل، شارك وردة مع باوك في 36 مباراة سجل من خلالها ثلاثة أهداف وصنع أربعة أهداف.

وشارك وردة مع المنتخب المصري في 30 مباراة سجل من خلالها هدفًا واحدًا حيث كانت آخر مشاركات وردة مع الفراعنة في كأس الأمم الأفريقية الأخيرة والتي أقيمت بمصر.

جدير بالذكر أن وردة سيكون المصري الثاني الذي يلعب في صفوف فريق لاريسا حيث سبقه وأن لعب في صفوفه باسم مرسي في الموسم الماضي عندما انتقل من صفوف الزمالك على سبيل الإعارة.