مران الزمالك... جلسة فنية.. عودة بو طيب.. وبرنامج تأهيلي لشيكابالا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

عقد المدرب الصربي ميتشو المدير الفني لنادي الزمالك جلسة مع معاونيه وأفراد الجهاز الفني على هامش مران فريقه استعداداً لمواجهة الاتحاد السكندري في نصف نهائي كأس مصر.

الجلسة شهدت حضور دوسان ستويانوفيتش مساعده، وأيمن عبد العزيز وأحمد عبد الرؤوف المدربين المساعدين، وذلك من أجل مناقشة طريقة اللعب في مباراة الاتحاد.

وبعد إنهاء لاعبي الفريق الأبيض تدريباتهم البدنية اجتمع بهم ميتشو في منتصف الملعب من أجل شرح خطته ومطالبتهم بتنفيذ ما يقوله في المباراة.

Advertisements

الزمالك يستعد لمواجهة الاتحاد السكندري مساء الأحد المقبل في نصف نهائي كأس مصر، وذلك بعد مروره من عقبة المقاصة في ربع النهائي بصعوبة بهدف نظيف.

وشهد المران غياب أحمد سيد "زيزو" عن التدريبات وحصل على فترة راحة إضافية، خاصة وأنه لن يشارك أمام الاتحاد نظراً لإيقافه 4 مباريات بسبب طرده في ختام الدوري أمام الأهلي في خسارة فريقه بهدف نظيف.

وعاد المغربي خالد بو طيب للمشاركة في المران بصورة طبيعية مع زملائه بعد أن شفي تماماً من الإصابة التي أبعدته خلال الفترة القليلة الماضية.

وبعد تعليمات فنية من ميتشو، قام أنطونيو مدرب الأحمال بوضع برنامج بدني تأهيلي لنجم الفريق محمود عبد الرازق "شيكابالا" في النادي الصحي "الجيم" قبل المشاركة في المران الجماعي.